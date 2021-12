Wohnbaustadträtin Gaal „Wir brauchen kein Körberlgeld“

Die Stadt fordert vom Bund eine Leerstandsabgabe, um mehr Wohnraum zu mobilisieren. Warum führt Wien diese nicht selbst ein, was laut einem Rechtsgutachten möglich wäre?

Wien hatte in den 80er-Jahren bereits eine solche Abgabe. Sie wurde aber von Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil die Stadt dafür eben nicht zuständig ist. Mir geht es auch primär nicht um eine Leerstandsabgabe, sondern darum, sich grundsätzlich mit dem Thema zu beschäftigen. Das tun inzwischen andere Bundesländer auch. Wir haben uns an die Bundesregierung gewandt, weil im Koalitionsprogramm steht, dass man gemeinsam mit den Ländern Lösungen finden will. Das strebe ich an – und nicht ein Körberlgeld in Form einer Abgabe.

Wie könnten die Lösungen konkret aussehen?

Das wäre der übernächste Schritt. Zunächst sollten wir mit einer bundesweiten Datenbank erfassen, wie groß das Problem überhaupt ist.

Die aktuelle Novelle der Bauordnung soll Monsterbauten in Einfamilienhaus-Gebieten verhindern. Warum war das mit den bisherigen Regeln nicht möglich?

Das Problem war, dass bei diesen überdimensionierten Bauten tatsächlich die bisher bestehenden Reglen eingehalten wurden. Deshalb kann man den Bauherren gar keinen Vorwurf machen. Somit war klar, dass wir etwas an der Bauordnung etwas ändern müssen.

Kritik gibt es an fehlenden Übergangsfristen.

Für bereits laufende Projekte gelten noch die alten Regeln. Daher ist diese Kritik nicht nachvollziehbar. Übergangsregeln sind in so einem Fall gefährlich: Alle Betroffenen hätten reagiert und noch schnell eingereicht. Das wäre kontraproduktiv gewesen.