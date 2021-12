Nach Lobautunnel-Aus droht mühsamer Rechtsstreicht

Zwischen den politischen Spitzen von Wien und Niederösterreich herrscht seit jeher bestes Einvernehmen. Dass man aber gleich zu viert eine länderübergreifende Pressekonferenz abhält, das kommt dennoch selten vor.

Doch die gemeinsame Empörung über den von der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler verhängten Baustopp für die Nordostumfahrung schweißt noch mehr zusammen. Und so traten am Donnerstag die beiden Verkehrsreferenten Ulli Sima (SPÖ) und Ludwig Schleritzko (ÖVP), flankiert von Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) und den Gänserndorfer Bürgermeister René Lobner (ÖVP), an, um gemeinsam gegen die Ministerin zu wettern.