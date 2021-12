Der Lobautunnel ist abgesagt – aber wie geht’s jetzt weiter?

Ganz anderer Meinung ist der Verkehrsplaner Ulrich Leth, der an der TU Wien forscht. Er sieht keinen Bedarf an der sechsten Querung – oder zumindest nicht in der vorliegenden Form. „Es ist generell Unsinn, immer von der sechsten Donauquerung zu sprechen. Es gibt nämlich schon jetzt elf“, sagt er. Nämlich dann, wenn man die Querungen für den Öffi-Verkehr mitzählt. „Der Tunnel war nie die Lösung für das Verkehrsproblem, im Gegenteil“, sagt Leth.