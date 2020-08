Neues indisches Restaurant auf der Landstraßer Hauptstraße

Auch hausgemachtes Curry oder Lassi, ein indisches Joghurtgetränk, gibt es im Madame Curry. Die Intention von Inhaber Jairath war es, indisches Essen zugänglicher für den österreichischen Gaumen zu machen.

„Ich höre oft, dass Leute sagen Indisch ist zu scharf oder zu schwer. Und auch ich als Inder kenn mich zum Teil bei den ganzen indischen Essens-Bezeichnungen nicht mehr aus", sagt Sunit Jairath.

Aus diesem Grund hat er bei der Zusammenstellung der Zutaten darauf geachtet, dass der Gast nicht überfordert wird.

Die Gerichte sind milder gewürzt und die Mitarbeiter informieren gerne über die speziellen Zutaten. Zubereitet werden die Bowls in einer offenen Küche, sodass man sehen kann, was in die Schüssel kommt.