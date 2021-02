Neue WienMobil-Station am Westbahnhof eröffnet

Die Wiener Linien erweitern das Angebot am Verkehrsknoten Westbahnhof. Neben dem Öffi-Angebot mit zwei U-Bahn-Linien, fünf Straßenbahnlinien sowie den S-Bahnen und Regionalzügen der ÖBB können Fahrgäste bei der neuen WienMobil-Station nun auch flexible Sharing-Angebote nutzen. Am neuen Standort Westbahnhof stehen unter anderem Citybike, das Carsharing-Angebot ÖBB Rail&Drive, E-Scooter und Radabstellboxen zur Verfügung.

"In der Klimamusterstadt Wien ermöglichen wir es den WienerInnen mit flexiblen Angeboten, umweltfreundlich und günstig mobil zu sein. Dank Öffis und WienMobil sparen sich Öffi-Nutzer die Kosten für ein eigenes Auto und zugleich bis zu 1,5 Tonnen klimaschädlicher Emissionen pro Jahr“, freut sich der für die Wiener Linien zuständige Stadtrat Peter Hanke.

"Unsere Kundinnen und Kunden wollen einfach, flexibel und umweltfreundlich unterwegs sein. Daher ist es wichtig, auch die erste und letzte Meile noch kundenfreundlicher zu gestalten. Denn sie ist entscheidend für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs", ergänzt Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

Siebente Station

Neben dem Standort Westbahnhof gibt es bereits WienMobil-Stationen in Simmering, Ottakring, Mariahilf und Neubau, im Nordbahnhofviertel in der Leopoldstadt und am Rochusmarkt. Im laufenden Jahr sollen mindestens fünf weitere Standorte in ganz Wien hinzukommen.

An allen WienMobil-Stationen verknüpfen die Wiener Linien Bim, Bus und U-Bahn mit flexiblem Bikesharing, Carsharing und E-Scootern. Die Angebote sind über den jeweiligen Anbieter buchbar. Seit Herbst 2020 ist an 28 Standorten auch der hauseigene Carsharing-Dienst WienMobil Auto als Pilotprojekt in Betrieb. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für ein neues wienweites Bikesharing-System als Nachfolger von Citybike.