E-Carsharing der Wiener Linien: Die Idee ist gut, doch die App noch nicht bereit

Wirklich haarig wird es aber, will man die Miete verlängern. Der KURIER hatte das Testfahrzeug von 12 bis 16 Uhr reserviert. Eine halbe Stunde vor Mietbeginn sollte bis 18 Uhr verlängert werden - die App verweigerte das jedoch, die Hotline war nicht erreichbar.

Quality time

Also erst einmal die Miete gestartet und losgefahren. Beim ersten Zwischenstopp, einem großen Möbelhaus in der Wiener Peripherie, dann der nächste Versuch. Die App verweigerte die Verlängerung erneut, zumindest die Hotline war diesmal aber erreichbar. An sich wäre die Verlängerung kein Problem, das Fahrzeug nicht weiter reserviert, doch auch er komme nicht ins System, lautete die Information des freundlichen Mitarbeiters.

Er müsse den Anruf darum kurz in die Warteschleife legen und sich mit einem Kollegen beraten. Kein Problem an sich - doch auch nach 50 Minuten frühlichen Warteschleifen-Gedudels kein Lebenszeichen. Ein erneuter Anruf brachte auch keine Mietverlängerung, doch zumindest eine Einigung darauf, das Auto einfach später zurückzubringen und die Angelegenheit anschließend per Email zu klären.

Unbefriedigendes Ende

Leider war aber auch das nicht der letzte Anruf. Wie sich herausstellte, lässt sich das Auto nach Ablauf der reservierten Mietzeit nämlich nicht mehr verschließen, weil die App die Miete als abgeschlossen erkennt. Besonders unpraktisch, wenn man vor der Haustüre steht, um auszuladen und die Wahl hat, entweder das Auto unversperrt auf der Straße stehen zu lassen - wir erinnern uns, gestartet wird einfach per Knopfdruck - oder zur WienMobil-Station zurückzukehren und die Einkäufe erst öffentlich nach Hause zu bringen.

Aufgrund der in diesem Fall gerade noch mit der Straßenbahn transportablen Menge fiel die Wahl auf zweitere Variante. Nach weiteren, langen Minuten in der Hotline gelang es schließlich, den Ioniq per Fernsperre und damit auch die technische Odyssee abzuschließen.

Seitens Share Me hieß es gegenüber dem KURIER, die Kinderkrankheiten der App seien bekannt und man arbeite intensiv an Lösungen; die Mietkosten wurden kulanterweise rückgebucht. Zumindest das Problem mit dem mehrmaligen Auf- und Zusperren sollte bereits mit dem nächsten Update rund um die Feiertage beseitigt sein.