Sharing im Häuserblock: Projekt soll Nachbarn mehr vernetzen

Ein Auto, eine Dachterrasse oder auch Räumlichkeiten zu teilen, ist an sich nichts Neues. Sharing-Projekte werden in der Stadt immer beliebter. Ein Forscherteam will die Möglichkeiten des Tausch-Geschäftes in Wiener Wohnhäusern noch erweitern und Nachbarschaften so mehr vernetzen.

Unter dem Motto "Wer teilt, bekommt mehr" werden bei dem Projekt "Pocket Mannerhatten" nicht nur Gegenstände, sondern auch Flächen, Räume oder auch Nutzungsrechte getauscht.

"Es ist schade, dass in einer Stadt die bestehenden Flächen immer nur die Bewohner eines Gebäudes nutzen dürfen", sagt die Projektmanagerin Julia Beck. Diese Grenzen wolle man überwinden.