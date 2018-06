Neue Umfrage: Mehrheit gegen die Polizeipferde

Auch die Polizeigewerkschaft ist gegen die umstrittenen Pläne. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Position bei der Wiener Bevölkerung eine derart hohe Zustimmung ernten. Unseren Dienstherrn sind allerdings Pferde wichtiger", sagt Harald Segall von der FSG. "Bevor man einen Ferrari kauft, sollte man eine Garage haben", verweist der Gewerkschafter auf die desolaten Wachzimmer. Auch die schwarze Polizeigewerkschaft FCG tritt seit Wochen gegen die Polizeipferde auf.

Wie berichtet, wird im Hintergrund auch noch um die Kosten für den Ausbildungsbetrieb und vor allem für den fixen Standort in Wien (und eventuell Eisenstadt) gefeilscht. Vorerst wird es nur einen Probebetrieb in Wiener Neustadt geben, die Adaption in der Bundeshauptstadt dürfte dann ziemlich ins Geld gehen.