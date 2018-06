Berittene Polizei: Streit um Kosten und Abrechnungen

Begonnen hat das alles im Jahr 2015: In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt (NÖ), in der dieser Tage die Ausbildung beginnt, wurde die militärische Reiterstaffel aufgelöst. Übrig blieben drei Bauteile mit je 14 Pferdeboxen plus eine Reithalle. Die Nutzung der Reithalle übernahm der (private) Heeresreitsportverein – dessen Präsident ist Pulsinger. Um ihm entgegenzukommen wurde dem (nicht auf Gewinn ausgerichteten) Verein vom Verteidigungsministerium eine Jahresmiete von lediglich 1260 Euro vorgeschrieben.