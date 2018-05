„Mehr als schiefe Optik“ bei berittener Polizei

Eine Reiterhalle, drei Springplätze, ein Rennplatz und 33 Boxen für Pferde sind in der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt (NÖ) untergebracht. Diesen Bereich des geschichtsträchtigen Ortes, wo demnächst die Ausbildung der berittenen Polizei stattfinden soll, hat das Bundesheer aktuell an einen privaten Verein vermietet. Dieser zahlt dafür lediglich 1260 Euro pro Jahr Miete plus die Betriebskosten der Reithalle, die er selbst pflegen muss.

Prinzipiell kein schlechtes Geschäft, soll es doch einen Reiter in der Regel mehrere hundert Euro pro Monat kosten, sein Tier in so einem noblen Stall unterzubringen. Betreiber ist der „ HSV Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt“, ein privater Verein. Dessen Präsident ist Oberstleutnant P., der Ausbildner beim Bundesheer war und bald die Ausbildung der Reiterstaffel von Innenminister Herbert Kickl übernehmen soll.