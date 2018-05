Berittene Polizei: Hofreitschule im Clinch mit Kickl

Am vergangenen Freitag bekamen alle 25.000 Polizisten in Österreich ein eMail von ihrem obersten Chef. Herbert Kickl musste auf die (vom KURIER berichtete) drohende Kostenexplosion bei der Berittenen Polizei reagieren. In dem Schreiben bestreitet er die – von Insidern bestätigte – Zahlen und lobt ausdrücklich den „Einsatz von Polizeipferden“. Er fügt hinzu, dass „Vertreter (...) der Spanischen Hofreitschule“ das Projekt unterstützen und sehr positiv sehen würden.

In den noblen Hofreitschule wiederum fiel man am Montag aus allen Wolken: „Wir wissen davon gar nichts. Frau Gürtler lehnt die Berittene Polizei auch ab“, sagt Andrea Kerssenbrock von der Hofreitschule. Später wurde dazu schriftlich mitgeteilt: Wir wissen von diesem Brief nichts. Der Einsatz von Polizeipferden in Wien hat nichts mit den Lipizzanern der Spanischen Hofreitschule zu tun. Weder Generaldirektorin Elisabeth Gürtler noch Geschäftsführer Erwin Klissenbauer haben eine Anfrage dazu erhalten.