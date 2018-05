Berittene Polizei wird teurer als geplant

Als aktueller Favorit für die Stallungen wird deshalb laut Insidern Korneuburg gehandelt. Das Problem dabei ist allerdings, dass dafür wiederum tägliche Transporte mit entsprechenden Anhängern notwendig ist. Die Reiterstaffel soll vorerst nur in Grünbereichen eingesetzt worden. Dafür müssten die Tiere allerdings jedes Mal per Pferde-Anhänger dorthin gebracht werden. In die Lobau und zum Prater wären das mindestens 21 Kilometer, also jeden Tag rund 50 Kilometer Transportweg. Da ein Pferd schon mit kürzerer Anreise wegen Sattelns, Pflegens und diverser anderer Tätigkeiten – schaut man auf internationale Vergleiche – nur rund vier Stunden am Tag voll verfügbar ist, könnte sich die Einsatzzeit damit noch weiter verringern. „Allerdings ist es bei den Diensthunden auch so, dass diese erst transportiert werden müssen“, meint ein hochrangiger Exekutivbeamter.