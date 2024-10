Neue Stadtführung durch Wien: Pathologe verrät, wie Kaiserin Sisi wirklich starb

Daher startet die Tour auch am Albertinaplatz hinter dem Hotel Sacher: Hier befand sich einst ein Schneider, bei dem Damen von Welt ein- und ausgingen. „Frauen, die Otto sehen wollte, waren offiziell hier ,einkaufen’. In Wahrheit sind sie über eine Verbindungstür unbemerkt ins Hotel gekommen“, beschreibt Schedl.

Otto erhielt eine Nase aus Kautschuk

Doch sein Lebensstil wurde dem Schönen Otto zum Verhängnis. Er erkrankte an der Syphilis. Symptome sind Geschwüre am ganzen Körper, in späteren Stadien sind Betroffene nicht mehr Herr ihrer Sinne. Auch Otto verlor seine Nase („er bekam eine Art Prothese aus Kautschuk“, so Schedl) – und wohl auch seinen Verstand. Er starb mit 41 Jahren.

Wie wurde Sisi wirklich getötet?

Insgesamt umfasst die zweistündige Tour fünf Stationen in der Innenstadt. Genug Zeit, um auch ausführlich über Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837–1898), also Sisi, zu plaudern. Sie wurde in Genf von dem italienischen Anarchisten Luigi Lucheni ermordet. Wie eingangs erwähnt, rollte Sedivy ihren Fall neu auf: „Ich habe im Zuge einer regulären Obduktion geschaut, wie der Stichkanal verlaufen ist.“ Dazu baute er sogar die Tatwaffe nach – eine Feile.