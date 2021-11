Neue Sheriffs: Jetzt kommt Ordnung ins Wiener E-Scooter-Chaos

Bei einem runden Tisch haben sich drei der fünf Anbieter in Wien (siehe Infobox gleich unten) auf einen gemeinsamen Einsatz von Scooter-Ordnern geeinigt.

Im Auftrag von Lime, Bird und Link werden ab kommendem Dienstag zwei Sheriffs in der Inneren Stadt, bei der Mariahilfer Straße, am Donaukanal, am Praterstern und am Spittelberg für Ordnung sorgen. Diese Orte wurden als die größten Hotspots identifiziert, das werde aber laufend evaluiert.