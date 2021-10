Gleichbehandlung von E-Scootern und Fahrrädern? Eine Fehleinschätzung

Ein E-Scooter ist kein Fahrrad. No na ned, ist man an dieser Stelle geneigt zu sagen. Ganz so augenscheinlich ist dieser Umstand aber offenbar nicht. Denn das Innenministerium gibt Vorfälle mit Fahrrädern und E-Rollern in der Unfallstatistik nicht separat, sondern in einer Kategorie an. Das soll sich ändern: E-Scooter sollen „demnächst“ als eigene Verkehrsart ausgewiesen werden, heißt es jetzt.

Um zur Erkenntnis zu kommen, dass das nötig ist, hat man sich im Ministerium satte drei Jahre Zeit gelassen: In Wien sind E-Scooter seit Herbst 2018, als die ersten Verleiher im großen Stil aufschlugen, Thema und Ärgernis.