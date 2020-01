Neue Einigung bei Ortstaxe erhöht den Druck auf Airbnb

Damit der Magistrat weiß, von wem er die Ortstaxe einheben muss, müsste Airbnb die Daten seiner Vermieter melden – aber das will Airbnb nicht, aus Datenschutzgründen. Und bis jetzt hat sich Airbnb auch geweigert, die Ortstaxe für seine Vermieter gesammelt abzuführen – auch in diesem Fall, weil man keine personenbezogenen Daten seiner Vermieter an den Wiener Magistrat melden will.

Genau so eine Pauschallösung hat die Stadt am 1. August 2018 mit HomeAway getroffen – und zwar vorläufig bis Ende 2019. Diese Vereinbarung wurde nun um zwei Jahre – bis 31. Dezember 2021 – verlängert. All jene, die Ferienwohnungen über HomeAway anbieten, liefern die Ortstaxe also an die Plattform und die übermittelt den Gesamtbetrag anschließend dem Magistrat. So soll auch der Aufwand für die Vermieter geringer gehalten werden.

Laut Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) habe man mit der neuen Vereinbarung eine „zeitgemäße Regelung“ gefunden – und in HomeAway einen „kooperativen Partner, der sich an die vorgegebenen Rahmenbedingungen hält.“ Auch die Vermittler von HomeAway zeigen sich zufrieden. Die Regelung habe sich für die Plattform und die Vermieter als „überaus erfolgreich erwiesen“.