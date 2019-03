Eine Nummer für Schwarzvermieter und ihre Folgen

Die Aufregung unter den kleinen Privatzimmervermietern, die sich ein paar Wochen im Jahr ein Zubrot verdienen, sollte sich demnach in Grenzen halten. Für alle unter der 11.000-Euro-Einkommens- und der 30.000 Euro-Umsatzsteuer-Grenze ändert sich nichts. Sie sind ja ohnehin von der Steuer befreit. Treffen wird die Regelung jene, die im großen Stil an der Steuer und an Auflagen vorbei vermieten. Sie haben sich bisher nicht nur Steuern und Ortstaxen gespart, sondern auch Auflagen, die das Gesetz den gewerblichen Mietern vorschreibt. Die Palette reicht von vorgeschriebenen Fluchtwegen bis hin zu feuerfesten Vorhängen. „Mit der Registrierungsstelle kommt endlich Transparenz in den Tourismus- und Wohnungsmarkt“, argumentiert die ÖHV. Den Touristikern treibt die neue Konkurrenz zunehmend die Zornesröte ins Gesicht. Schätzungen zufolge übernachten pro Jahr 770.000 Gäste in den Betten österreichischer Airbnb-Anbieter, die meisten davon in Wien. In der Bundeshauptstadt wird ihnen auch gern die Mitschuld an den steigenden Mietpreisen gegeben. Das Angebot an Mietwohnungen werde durch die Schattenwirtschaft im Tourismus verknappt, die Preise weiter in die Höhe getrieben, so das Argument. Ob jetzt Entwarnung gegeben werden kann, bleibt umstritten.