Von wegen privat: Wie kommerziell Airbnb ist

George hat einen persönlichen Willkommensbrief geschrieben. Malvika und Karuna bestaunen Georges Bilder an der Wand, schmökern in seinen Büchern und spielen ein Brettspiel am Boden der Wohnung: So stellt sich Airbnb die eigene Zimmervermietung - in einem Werbevideo - vor.

Der persönliche Flair in privaten Unterkünften sei der Grund, warum Leute Airbnb verwenden, heißt es. "Lebe wie ein Einheimischer", lautet das Versprechen.