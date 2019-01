Ortstaxe: Airbnb weigert sich, Daten an Wien zu liefern

"Wir wären gerne mit Airbnb zu einer Lösung gekommen, um den Wienerinnen und Wienern Verwaltungsaufwand zu ersparen", meinte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) damals. "Als Stadt sind wir keinesfalls gegen solche Sharing-Modelle. Allerdings muss man sagen, wenn ein Unternehmen österreichisches Recht einfach nicht als Grundlage akzeptieren will und auf keine unserer wesentlichen Forderungen eingeht."

Damit kehrte die Stadt zurück zur ursprünglichen Forderung: Die Lieferung der Datensätze.

Airbnb wollte das Aus der Verhandlungen nicht akzeptieren. In einem offenen Brief ließ Airbnb die Stadt im November wissen, dass sie eine derartige Vereinbarung doch schon mit inzwischen 400 Städten und Regionen getroffen hätten. „Mein Team und ich stehen Ihnen für eine Wiederaufnahme der Gespräche zur Verfügung“, appellierte Andreas Schwarz, Geschäftsführer Airbnb Deutschland, Österreich & Schweiz, damals an den Stadtrat.

Ein Angebot, das er nun, Ende Jänner, wiederholt. "Die Erfahrung zeigt, dass eine automatisierte, digitale Lösung sehr gut funktioniert", meint Schwarz.