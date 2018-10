Stadt Wien droht Airbnb mit Strafen

Die Stadt argumentiert, dass sie so aber nicht kontrollieren kann, ob die abgeführte Summe an Ortstaxe im Verhältnis zur tatsächlichen Anzahl an Vermietern auch plausibel ist. Airbnb will laut Stadt nicht einmal in Verdachtsfällen, also wenn die Vermutung besteht, dass an einer bestimmten Adresse keine Ortstaxe abgeführt wird, personenbezogene Daten offenlegen.

„Wir wären gerne mit Airbnb zu einer Lösung gekommen“, sagt der zuständige Stadtrat Peter Hanke ( SPÖ) und betont, dass die Stadt „keinesfalls gegen solche Sharing-Modelle“ ist, aber: „Wenn ein Unternehmen österreichisches Recht einfach nicht als Grundlage akzeptieren will und auf keine unserer wesentlichen Forderungen eingeht, gibt es nicht mehr viel Spielraum für einen erfolgreichen Abschluss.“