Nach Streit: Mann schoss mit Softair-Pistole mehrmals auf Freundin

Am Donnerstagvormittag löste eine Frau einen Großeinsatz der Wiener Polizei aus. Sie gab am Notruf an, soeben von ihrem Lebensgefährten angeschossen worden zu sein. Die 32-Jährige wurde wenig später im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in der Wohlmutstraße in der Leopoldstadt angetroffen.

Dort stellte sich heraus, dass die Schüsse im Stiegenhaus vermutlich aus einer "Softair-Pistole" abgegeben worden waren und die Frau dadurch blaue Flecke erlitten hatte. Bei "Softair-Pistolen" handelt es sich um täuschend echt nachgebaute Replikate von richtigen Schusswaffen, die aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführen.