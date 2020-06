Nach Akademikerball: Hofburg-Managerin tritt ab

Bürgermeister Michael Häupl war nach der Krawallnacht rund um den FPÖ-Akademikerball in der Wiener Hofburg sauer. Sauer auf die Polizeiführung, weil am 24. Jänner der nächtliche Einsatz ordentlich in die Hose ging und Millionenschaden in der City entstanden war. Er war aber auch verärgert über das Hofburg-Management, das einen langjährigen Vertrag mit der FPÖ abgeschlossen hatte.

Wegen Letzterem wurde wenige Tage nach den Exzessen auch der Wiener Gemeinderat aktiv. Rot-Grün sprach sich in einer Resolution gegen die Abhaltung des Akademikerballs in der Hofburg aus. Auch wenn die Stadt Wien nicht Eigentümer der Hofburg ist, scheint das politische Statement Wirkung erzielt zu haben. Geschäftsführerin Renate Danler, die die Verträge mit den FPÖ-Veranstaltern vereinbart hatte, nahm jetzt vorzeitig ihren Hut.