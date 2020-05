Polizei ermittelt gegen „einen größeren Personenkreis“

Nicht nur gegen zwei Studentenvertreterinnen werde ermittelt, sondern „insgesamt gegen einen größeren Personenkreis,“ erklärte am Freitag ein Polizei-Sprecher und bestätigte damit den Bericht des KURIER vom Freitag. Mit diesen Ermittlungen will die Polizei die Drahtzieher der Randale bei der Demo gegen den Burschenschafterball eruieren. Die Gewaltakte gegen Polizei und Geschäfte gingen, wie berichtet, vom „schwarzen Block“ aus – einer gut organisierte Formation von Anarchisten, großteils aus Deutschland.

Wurden diese von Österreichern gezielt eingeladen, um die ansonst friedliche Demo von 6000 Menschen zu radikalisieren? Wie berichtet, gerieten zwei Studentenvertreterinnen durch ihr äußerst auffälliges Verhalten ins Visier der Fahnder. Eine soll schon Monate vor dem Ball Kontakte zur radikalen Szene in Magdeburg und Hamburg geknüpft haben. Sie soll bei den Krawallen in Wien als Informationsdrehscheibe in Erscheinung getreten sein. Die andere Frau geriet in Verdacht, sie könnte als „Pfadfinder“ für den schwarzen Block fungiert haben – was sie aber deutlich bestreitet.

Die zwei Frauen sind aber nur eine Facette. „Die kriminalpolizeiliche Arbeit beginnt erst so richtig,“ erklärt Polizeisprecher Manfred Reinthaler. Derzeit würden „Unmengen von Videomaterial ausgewertet“, was den Kreis der Verdächtigen noch ausweiten werde. Konkrete Vorwürfe gibt es bereits gegen einen mutmaßlichen Randalierer aus Deutschland, bei dem die Beweismittel für die Verhängung der U-Haft wegen Landfriedensbruch, Widerstand, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ausreichten.