Von der Gewalt und wie wir sie wegkuscheln

„Fortschritt ist nur möglich, wenn man intelligent gegen die Regeln verstößt“, sagte einst der Regisseur Boleslaw Barlog. Die Opposition in Burma las es. In der serbischen Otpor-Organisation, die Milošević zu Fall brachte, kursierte es. Und auch bei den Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo gingen Raubdruck von Hand zu Hand: Gene Sharps Handbuch gewaltfreien Widerstandes „From Dictatorship to Democracy“.

Von Gewalt, bewaffnetem Aufstand oder Guerillakrieg hält der 85-jährige Politologe nichts. Das sei genau die Art von Kampf, in dem die Unterdrücker fast immer überlegen seien. Auch Verhandlungen oder Appelle an die Menschlichkeit brächten so gut wie nie das Ende von Unterdrückung.

Sharp setzt ganz woanders an: „Diktatoren benötigen die Mitwirkung der Menschen, über die sie herrschen“, sagt er und rät dazu, dieses Mittun zu unterwandern. Protest, Nichtkooperation, Intervention, Schweigemärsche, Sit-ins, Untergrundmedien, Streiks und Boykotte seien die Nadeln im Fleisch der Mächtigen, die im Laufe der Zeit fruchten.

Heldentum predigt der Vordenker zivilen Ungehorsams allerdings nicht. Viel wichtiger sei es, durch klug gewählte Aktionen den beginnenden Widerstand sichtbar zu machen, ohne den Machthabern offen die Stirn zu bieten. So könnten die Menschen langsam Selbstvertrauen fassen, neue Strukturen aufbauen und den Machtwechsel proben.

INFO: Sharps Handbuch finden Sie online unter https://www.good-reads.com/ebooks/download/1119326.From_Dictatorship_to_Democracy