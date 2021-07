Nach Aus für Wiener Party-Aufpasser: Blaue Anfrage und türkise Kritik

Die Nachfrage nach den Diensten der Teams sei aber nach wie vor da: Bei Schönwetter haben die Teams laut eigenen Angaben pro Nacht zusammen bis zu 900 Kontakte zu jungen Menschen. Diese Zahlen seien konstant, sagt Hejda.

Das liege an der Altersstruktur der Feiernden: „Über 20- oder 30-Jährige treffen wir jetzt weniger an, weil diese Gruppe wieder mehr in die Lokale geht. Jugendliche sind aber nach wie vor im öffentlichen Raum.“ Letztere Gruppe sei auch jene, die das Angebot der Teams besonders nutze, so Hejda: „Wir sind nach wie vor gut gefordert.“