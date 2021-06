Maria-Theresien-Platz: Neuer Konfliktort zwischen den Museen

Eine erste Aufwertung in der Neuzeit erfuhr der Platz 2001 mit der Eröffnung des nahen Museumsquartiers. Doch erst in den vergangenen Jahren wurde er vermehrt zum abendlichen Treffpunkt. 300 bis 400 Leute kommen laut Polizei dort an den Wochenenden zusammen.

Alleine die relativ junge Bezeichnung „Zwidemu“ (kurz für „zwischen den Museen“) zeigt, dass sich die Nutzung verändert hat. Regelmäßig werden vor dem Denkmal Raves veranstaltet. Und dieses Jahr hat das Kunsthistorische Museum auf dem Platz ein Pop-up-Lokal eröffnet. Aber auch Demos von Corona-Leugnern fanden dort bereits statt.

Die Polizei hat „Zwidemu“ etwas weniger am Schirm als andere Party-Hotspots: Groß angelegte Schwerpunktkontrollen mit der städtischen Gruppe für Sofortmaßnahmen wie am Donaukanal und am Karlsplatz gibt es nicht. Man fährt aber – wie in der restlichen Innenstadt auch – verstärkt Streife.

Bessere Infrastruktur

Willi Hejda von der IG Clubkultur, die auch das Personal für die Awareness-Teams stellt, sieht Maßnahmen gegen die Feiernden kritisch: Er warnt davor, Jugendliche durch „eskalative Praktiken“ wie Platzverbote von einem Ort zum anderen zu treiben. Viel sinnvoller sei es, mehrere Plätze in der Stadt mit ausreichend Licht, Wasser und vor allem WCs zu versehen, damit sich die Feiernden besser verteilen.

Und: Hejda warnt davor, die Jugend generell in ein schlechtes Licht zu rücken. Überall, wo Menschen feiern, „wird jemand dabei sein, der sich daneben benimmt“. Ohnehin sei es im Vergleich zu anderen Metropolen „sehr übersichtlich“, was in Wien in Sachen Vandalismus passiere.

Die Hoffnung aller Beteiligten ist, dass sich die Situation an Orten wie dem Maria-Theresien-Platz durch die Öffnung der Nacht-Gastro bald entspannt. Dann herrscht dort wohl wieder „das gute Miteinander“ vor, wie es sich Gepp für den Platz wünscht.