Christian Seilers Gehen: Was mir alles fehlt

Die Musik der Band hat etwas Beschwingendes, das mich in diesen Sonderadvent hineinträgt, zum Beispiel, wenn Weller über den Keyboards von Mick Talbot die Frage dieses Jahres stellt: „Have You Ever Had It Blue“, was ich als plötzliche Aufforderung verstehe, dieses unendlich lange Sinnieren zu beenden und mich zu fragen, was mir in diesen Tagen eigentlich gerade am meisten fehlt, was das Zeug hat, mich traurig zu machen, weil es fehlt, blue, wie Paul Weller es nennt.