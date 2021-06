Ergebnisse nach "Rundem Tisch" zu Platzsperren in Wien

Am Wochenende wurde am Wiener Karlsplatz intensiv gefeiert. Daher wurde dieser von der Exekutive für einige Zeit gesperrt, was für Kritik aus unterschiedlichen Richtungen gesorgt hat. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kritisierte, dass er über die Platzsperre etwa gar nicht informiert worden ist.

Am heutigen Dienstag trafen sich daher Vertreter der Polizei, Clubkultur und Jugendarbeit mit Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos), um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.