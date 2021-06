Nach Ausschreitungen am Karlsplatz folgt Platzverbot

Es wurde eine Gefahreneinschätzung durchgeführt, heißt es in einer Aussendung. Und diese ergab, dass es auch weiterhin in diesem Bereich zu einer allgemeinen Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen oder einer allgemeinen Gefahr für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß kommen könne.

Deshalb werde von der Landespolizeidirektion Wien ein Platzverbot gemäß § 36 Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz verordnet. Das Betreten und der Aufenthalt im Gefahrenbereich werden damit verboten. Und eine Nichtbefolgung werde als Verwaltungsübertretung geahndet. Es drohen damit Strafen bis zu 1.000 Euro. Wer nicht zahlen kann, dem drohen bis zu vier Wochen Haft.

Ausgenommen von dem Platzverbot sind Einsatzkräfte und Menschen, die notwendige Gründe glaubhaft machen können und die ausdrückliche Zustimmung der Polizei haben.