Karlsplatz: Jugendliche versammelten sich für Demo

Ludwigs Kritik

Nachdem am Sonntagmorgen das Platzverbot der Polizei am Karlsplatz wieder aufgebhoben wurde, meldete sich danach auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu den Vorgängen in der Stadt. Das von der Polizei ausgesprochene Verbot sei weder mit ihm, noch mit der Stadt abgesprochen gewesen.

In einem Interview mit der Tageszeitung Standard verurteilte er die Angriffe auf die Polizei. Doch er kritisierte auch die Polizei: "Das friedliche Miteinander, das unsere Stadt stets auszeichnet, das ist gerade jetzt nach den Herausforderungen der letzten Monate rund um die Pandemie besonders bedeutend und gefragt." Jede Form der Polarisierung sei "fehl am Platz", so Ludwig: "Wir brauchen eine verantwortungsvolle Politik und Maßnahmen, die das Miteinander unterstützen. Gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme bilden dabei die Grundvoraussetzungen – auch für politische Akteure."

Massive Ausschreitungen

Das Verbot wurde nach massiven Ausschreitungen und einer Platzräumung in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei ausgesprochen. Mehr als 1.000 Menschen trafen sich dort in der Nacht zuvor. Der Platz wurde geräumt, als Personen versuchten auf die Engelsstatuen vor der Karlskirche zu klettern. Glasflaschen und pyrotechnische Gegenstände wurden dabei auch auf Polizisten geschossen. Acht Polizisten wurden verletzt.

Bereits am Sonntagmorgen verkündete die Polizei, dass das Verbot den Platz zu queren oder zu betreten ab 8 Uhr wieder aufgehoben wurde.