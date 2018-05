Mord an Siebenjähriger: Nachbar geständig, Tat "trocken geschildert"

Nach dem Mord an einer Siebenjährigen, deren Leiche Samstagfrüh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden war, hat die Polizei nun einen Verdächtigen ausgeforscht und festgenommen. Der Mann stammt aus der Wohnhausanlage, in dem auch die Familie des Kindes lebt - er hat bei der polizeilichen Befragung ein Geständnis abgelegt. Der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast, der die Opfervertretung der betroffenen Familie übernommen hat, bestätigte der APA entsprechende Medienberichte.

Nähere Auskünfte sollten im Lauf des Vormittags veröffentlicht werden, voraussichtlich im Rahmen einer Pressekonferenz ( Livestream ab 11 Uhr).