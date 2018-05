Mord im Gemeindebau: „Uns Tschetschenen mag hier keiner“

Genau aus diesem Grund haben viele Bewohner den gleichen Gedanken im Kopf: „Das muss einer von hier gewesen sein. Der wusste genau, wann wir aufgehört haben zu suchen, und hat Hadish dann in die Tonne gelegt. Jeder hier weiß außerdem, dass der Restmüll immer am Samstag abgeholt wird“, sagt der Cousin der Ermordeten, Musa A. Immer wieder fällt in KURIER-Interviews der gleiche Satz von verschiedenen Bewohnern: „Wenn ich dem Mörder gegenüber stehe – ich will gar nicht laut sagen, was dann passiert.“

Hadish war eine von sieben Geschwistern. Am Sonntag sind Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen zum Dittes-Hof gekommen, um der Mutter beizustehen. Es gehe ihr sehr schlecht. Alle kämpfen mit den Tränen. Einer kann an diesem Tag nicht da sein – Hadishs Vater. Er befindet sich laut der Familie in Italien in Haft. Er wäre dort hingereist, aber wegen eines fehlenden Visums verhaftet worden. „Es ist schrecklich. Hadish war sein großer Liebling. Und noch schlimmer ist es, dass einige Nachbarn gesagt haben, er wäre gewalttätig und die Familie hätte etwas mit dem Tod von Hadish zu tun. Aber so ist das bei uns leider immer. Uns Tschetschenen mag hier keiner. Wir sind immer an allem selber schuld“, sagt Hadishs Cousine Kheda A.

Einige Familienmitglieder vermuten auch, dass die Polizei nicht intensiv genug nach der Volksschülerin gesucht habe. „Weil es in der Nachbarschaft Gerüchte gegeben hat, dass sie schon einmal weggelaufen ist, wurde das nicht so ernst genommen. Aber was geredet wird, ist Blödsinn. Sie war ein braves Kind“, sagt Hadishs Cousin. Immer wieder habe es Beschwerden der Nachbarn gegeben, weil die Kinder im Hof laut waren. „Das ist doch klar, dass sie zum Spielplatz gehen. Sieben Kinder können nicht die ganze Zeit in der Wohnung herumsitzen“, sagt Musa A. Die Familie betont, dass die Mutter sehr auf das Benehmen und das Erscheinungsbild der Kinder achten würde.