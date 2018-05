Mädchenmord: Wega-Einsatz bei Hadishs Trauerfeier

Schon in der Nacht auf Samstag hatten rund ein Dutzend Nachbarn nach Hadish gesucht. Sie war gegen 17 Uhr am Freitag das letzte Mal am Spielplatz gesehen worden, hatte dort mit ihrer 13-jährigen Schwester gespielt. Was in den folgenden Stunden passierte, ist für einige Nachbarn unfassbar. „Wir haben überall gesucht und fünf Leute haben die Polizei angerufen. Aber die sind einfach nicht gekommen. Erst als ein Nachbar gesagt hat, dass es eine Ruhestörung gibt, sind Beamte hergefahren. Die haben aber nur gesagt, dass zuerst eine Vermisstenanzeige auf der Polizeiinspektion gemacht werden muss. Aber ein Kind ist weg, da muss man doch so schnell wie möglich etwas tun“, sagt Nachbarin Natalie (Name von der Redaktion geändert).

Zur Polizeiinspektion ist letztendlich Hadishs Bruder gegangen. Er hatte gegen 22 Uhr ebenfalls bei der Polizei angerufen und schließlich Anzeige erstattet. So steht es auch im Polizeiprotokoll.

Die Behörden sind weiterhin sehr zurückhaltend mit Informationen. Weder zur Tatwaffe noch zum Tatort wird Stellung genommen. Auch zum angeblichen Fund von Blut in einem der Stiegenhäuser äußert sich die Polizei nicht.

Der selbstorganisierte Suchtrupp hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag auch die Müllcontainer mit Taschenlampen durchsucht. Bis Mitternacht wäre Hadish dort aber nicht gefunden worden.