Missbrauchsverdacht: Kindergarten-Leitung abgesetzt

Nach dem Missbrauchsverdacht in einem Kindergarten in Penzing gibt es die ersten personellen Konsequenzen: Die Leitung des Standorts wurde neu besetzt, ebenso die zuständige Regionalleitung. Das gab Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Freitag bekannt. „Die neue Kindergarten-Leitung hat die Verantwortung, das zerrüttete Vertrauen der Eltern wiederherzustellen.“

Wie berichtet, haben im März 2021 Eltern eines damals dreijährigen Mädchens der Leitung gemeldet, dass ein Pädagoge ihr Kind beim Wickeln unsittlich berührt habe. Der Mann wurde umgehend vom Dienst mit Kindern abgezogen und angezeigt. Allerdings wurden die Eltern der anderen Kinder erst jetzt, als weitere mögliche Fälle bekannt wurden, informiert. Das sorgt bei den Betroffenen für massiven Unmut. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in insgesamt vier Verdachtsfällen.