Missbrauch im Kindergarten: Kommission prüft Vorwürfe

In einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing soll vor 13 Monaten ein Pädagoge ein Kind mutmaßlich missbraucht haben, mittlerweile könnte es zwei weitere mögliche Fälle geben. Nach Bekanntwerden wurde die Staatsanwaltschaft eingesetzt und der Mann versetzt, doch die Eltern der anderen Kinder wurden nicht informiert, dies geschah erst kürzlich. Im Auftrag der Stadt prüft nun eine Kommission den Fall und mögliche Fehler. Sie tritt am heutigen Mittwoch erstmals zusammen.

„Unser Ziel ist, den ganzen Prozess anzuschauen - vom Verdacht des sexuellen Missbrauchs bis jetzt - und nach Fehlern zu suchen, um die in Zukunft zu vermeiden“, erklärte der Kinder- und Jugendanwalt der Stadt, Ercan Nik Nafs, in der ORF-Sendung „Wien heute“ am Dienstagabend.