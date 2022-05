Starkoch Puck hat Appetit auf mehr: Restaurant in Wiener Innenstadt?

Der gebürtige Kärntner Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile mehr als 100 Restaurants von den USA bis nach Japan. In Europa ist er seit Juni 2021 auch in Budapest vertreten. Den Anfang nahm die Erfolgsgeschichte 1982 mit dem „Spago“ in Los Angeles, das bis heute ein Szenerestaurant ist. Schon seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck auch die Stars der Oscar-Nacht in Hollywood.