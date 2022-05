Missbrauchsverdacht im Kindergarten: „Eltern im Dunkeln gelassen“

Ein Schreiben von Elternvertretern eines städtischen Kindergartens in Wien-Penzing sorgte am Montag für Aufsehen. In dem Brief berichten die Eltern von „schwerem sexuellem Missbrauch in mehreren Fällen“.

Was genau soll passiert sein? Nach KURIER-Informationen steht ein Kindergartenpädagoge im dringenden Tatverdacht, mindestens drei Kinder, darunter ein Mädchen, beim Wickeln und Schlafen, unsittlich berührt zu haben. Zuerst berichtete die Kronen Zeitung über einen Fall.