Mini-Parkpickerl-Reform mit vielen Fragezeichen

Die genaue Grenzziehung wird aber wohl noch für Kontroversen sorgen: Die ÖVP rund um den stv. Bezirksvorsteher Dominik Bertagnol will auch kein Pickerl in Randgebieten wie Rodaun oder Kalksburg. Bischof ist jedoch skeptisch: Die Erfahrung aus anderen Bezirken würde zeigen, dass Pendler sogar in solchen entlegenen Gegenden ihr Auto abstellen würden.

Wird das Parken durch die Reform teurer?

An eine Kostenerhöhung sei nicht gedacht, betont die Stadträtin.

Zuletzt war oft davon die Rede, Wien in drei Parkpickerl-Tarifzonen zu teilen. Warum wurde daraus nichts?

Dafür wäre ein eigenes Landesgesetz nötig gewesen. Laut Sima hätte man über so ein Gesetz aber nur die Abgaben für das Parken regeln können, nicht aber die Parkdauer. „Wir wollen kein kompliziertes rechtliches Hybridsystem. Es macht keinen Sinn, das System, das 1993 begonnen wurde, so kurz vor dem Abschluss komplett umzustellen“, sagt die Stadträtin dazu. Außerdem würde eine umfassende Neugestaltung des bestehenden Systems deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Was bedeutet die Neugestaltung für das Parken mit Parkschein?

Hier könnte sehr wohl eine Zonenregelung kommen, wie Neos-Klubchefin Bettina Emmerling andeutet. Das heißt: Im Zentrum würde das Parken mehr kosten als an der Peripherie. Details müssen aber noch verhandelt werden.

Wo liegen die Schwächen des Sima-Modells?

Verkehrsplaner Ulrich Leth (TU Wien) weist darauf hin, dass in großflächigen Bezirken mit Parkpickerl der Binnenverkehr deutlich zunimmt. Der Experte plädiert – wie übrigens auch die Neos noch vor der Wahl – für kleinere Zonengrenzen innerhalb der Bezirke. Man werde sich dieses Problem anschauen, sagt der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). „Jetzt geht es erst einmal darum, die Autos mit Nicht-Wiener Kennzeichen aus der Stadt zu bekommen.“ Die Neos plädieren für möglichst kleine Anrainer-Zonen, um den Binnenverkehr einzudämmen.