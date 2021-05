Der mühsame Weg aus dem Wiener Parkpickerl-Chaos

Nähere Details zu seinen Vorstellungen lässt sich der einflussreiche SP-Funktionär nicht entlocken, lieber lobt er das Gesprächsklima mit Sima, das um Welten besser sei als unter ihren grünen Vorgängerinnen Birgit Hebein und Maria Vassilakou.

Konkreter wird da schon Silke Kobald, ÖVP-Bezirksvorsteherin in Hietzing. Der ebenfalls pickerlfreie Bezirk leidet stark an der Überparkung entlang der Hauptstraßen, in Alt-Hietzing und entlang der U4. Verantwortlich dafür sind vor allem Pendler aus Niederösterreich.

Zonenmodell

Einer reinen Ausweitung des bestehenden Modells kann die Bezirksvorsteherin nichts abgewinnen. „Einfach so wie bisher weiterzutun, kann nicht die Lösung sein.“ Kobald präferiert ein an sich zuletzt breit gefordertes Modell mit drei Zonen: Innere Stadt, Bezirke innerhalb sowie außerhalb des Gürtels, wobei man im Zentrum am meisten fürs Parken zahlen müsste. Weiters müsste es für Wien-Besucher praktikable Lösungen geben – etwa Tages- oder Mehrtageskarten.

Voraussetzung für eine Wien-weit einheitliche Lösung wäre jedoch ein eigenes Landesgesetz, das die Kompetenzen für die Parkraumbewirtschaftung neu regelt. „Doch davon habe ich jetzt auch schon längere Zeit nichts mehr gehört“, kritisiert Kobald.