Bestehendes Parkpickerl-Modell soll für ganz Wien kommen

Bisherige Pläne

Simas Vorstoß überrascht umso mehr, als man bisher davon ausging, dass eine Wien-weite Parkraumbewirtschaftung mit der Abkehr vom bestehenden System einhergehen werde: Eigentlich sollte die Stadt in mehrere, noch zu definierende Zonen geteilt werden – wobei das Parken in der inneren Zone teurer wäre als am Stadtrand. Für so ein Modell hatte sich auch die Wirtschaftskammer ausgesprochen.

Um eine solche Reform umzusetzen, bräuchte es allerdings ein eigenes Landesgesetz, damit die Zuständigkeit von den Bezirken auf die Landesebene verlagert werden kann. Dieses Vorgehen wurde noch im rot-pinken Koalitionspakt im vergangenen Herbst festgeschrieben.