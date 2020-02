Wirtschaft will drei Zonen gegen Parkpickerl-Chaos in Wien

In all diesen Zonen soll eine Kurzparkdauer von zwei Stunden gelten - und zwar Montag bis Freitag, von 9 bis 20 Uhr, und Samstag, von 9 bis 12 Uhr. Die Preise will man bei der Wirtschaftskammer zonenweise staffeln. In der Innenstadt wäre Parken am teuersten.

Für Wiener soll es weiterhin Parkpickerl geben. Und zwar für ihren Bezirk sowie die angrenzenden Bezirke der gleichen Zone. Ausnahmen würden für Geschäftsstraßen gelten: Hier stellt sich Ruck auch für Anrainer die Kurzparkzone vor. Die Preise für das Parkpickerl soll in allen Zonen einheitlich sein.