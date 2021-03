Meidlinger Markt: Die Anna kehrt auf den Markt zurück

Der Stand wird der gleiche bleiben – mit Käse, Brot und Marmelade von kleinen Betrieben in Österreich.

Allerdings soll das Weichkäsesortiment etwas erweitert werden und künftig soll der Fokus auch auf italienische Feinkost gelegt werden. Die neue Aufschneidemaschine für den Rohschinken wurde am Montag geliefert, im Sommer soll es etwa auch frische Antipasti geben. Und Käseteller to go.