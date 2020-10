Bezirksporträt Meidling: Wo die Bobos picken bleiben

Das Weinhaus Pfandler („Zu den seligen Affen“), ist – wenn man so will – der Hipster-Heurige Meidlings. Auch wenn Roman Pfandler viel Wert auf die Feststellung legt, dass das Publikum in seinem Lokal gut gemischt ist. Sogar ein paar alte Stammgäste vom Pitzl halten ihm Treue.