"Anna am Meidlinger Markt" schließt ihre Pforten

Zwei Tage noch. Zweit Tage lang kann man bei Anna Putz noch Käse, Brot oder Marmelade einkaufen. Oder eine Flasche Wein. Am 31. Oktober macht Anna Schluss. Dann schließt sie ihren Marktstand "Anna am Meidlinger Markt". Und damit geht eine Ära zu Ende. Denn Anna Putz war eine Pionierin des modernen Meidlinger Markts, sie hat ihn entscheidend mitgeprägt.

Leicht hat sie die Entscheidung nicht getroffen. "Es waren viele persönliche Gründe", sagt Putz. Sechs Jahre lang hat sie ihren Stand geführt. Zuvor half sie im Lokal "Milchbart" aus und arbeitete beim Verein "Wir sind 12!".

Zehn Jahre in der Kälte sind genug

Ausschlaggebend war schließlich, dass ein langjähriger Mitarbeiter aufhört. "Es ist sehr anstrengend, wenn man das alleine macht", sagt Putz im KURIER-Gespräch.

Mit dem Gedanken zu schließen, hat sie aber bereits vor zwei Jahren gespielt. Mit ihrem Stand könne sie sich nicht so weiterentwickeln, wie sie wolle. "Ich müsste viel investieren heuer und da sehe ich mich in der schwierigen Zeit nicht in der Lage, das allein durchzuboxen."

Und überhaupt: Zehn Jahre lang im Winter im Freien zu stehen, seien einfach genug.