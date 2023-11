Mehr als zwei Millionen: Wie die Bevölkerung Wiens bis 2053 wachsen wird

Doch zuerst noch einmal ein Blick zurück: Rund um das Jahr 1910 hatte Wien mit etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern seinen bisher absoluten Höchststand. Doch zwei Weltkriege standen vor der Tür, danach sollte die Zahl auf nur noch 1,6 Millionen Bewohner sinken.

Seit hundert Jahren hat Wien wieder zwei Millionen Einwohner

Erstmals wurde heuer im Oktober wieder die Zwei-Millionen-Marke erreicht. Und es ist nicht zuletzt ein Krieg, nämlich der Konflikt in der Ukraine, der hierbei eine Rolle spielt: 2022 erlebte Wien das stärkste Bevölkerungswachstum, seit jährliche Daten verfügbar sind (die gibt es seit 1962). Rund die Hälfte der Menschen, die im Vorjahr nach Wien kamen, waren Vertriebene aus der Ukraine.

Wo viele Menschen leben, ist Wohnraum freilich sehr gefragt: Doch während sich Menschen vor Hundert Jahren in dramatisch überbelegten Gründerzeitbauten drängten, gilt Wien heute als Vorreiter im kommunalen Wohnbau und als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Aktuell sind es vor allem die sogenannten „Flächenbezirke“, die stark wachsen: In Favoriten, Simmering und Floridsdorf rechnen die Statistiker mit einem deutlichen Anstieg der Bewohnerzahl bis 2043 (für Prognosen auf Bezirksebene wurde nur ein kürzerer Zeitraum herangezogen). Spitzenreiter ist die Donaustadt mit einem potenziellen Wachstum von 46 Prozent – damit könnte der Bezirk in den nächsten Jahren Favoriten als bevölkerungsreichsten Bezirk überholen. Der Grund ist schlicht, dass es im 22. Bezirk noch das meiste Bauland gibt.

