Historischer Wert: Wien, die Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole

„Die aktuelle Schätzung geht davon aus, dass Wiens Bevölkerung zwischen dem 1. Jänner und dem 30. September dieses Jahres um über 19.500 Menschen gewachsen ist. Das würde bedeuten, dass der Bevölkerungsstand Anfang Oktober bei knapp über zwei Millionen lag“, sagt Landesstatistiker Ramon Bauer.

Ob sich diese Schätzung bestätigt, wird sich im November zeigen, wenn die Statistik Austria den vorläufigen Bevölkerungsstand zum 1. Oktober bekannt gibt.

Bevölkerungsschub durch Studierende

Dass Wien in diesem Jahr die Zwei-Millionen-Marke überschreiten wird, war absehbar. Und auch, dass es genau jetzt im Herbst passiert, kommt für den Fachmann nicht überraschend: „Das Wiener Bevölkerungswachstum ist traditionell im September und Oktober am stärksten, wenn sich zahlreiche Studentinnen und Studenten – zusätzlich zu den anderen Zuwanderinnen und Zuwanderern – in Wien wohnhaft melden“, erklärt Bauer.