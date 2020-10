Maskenpflicht: Öffi-Security darf mehr, als viele vermuten

Die Wiener Linien bilden ihr Sicherheitspersonal übrigens selbst aus: Die Grundausbildung dauert 12 Wochen und besteht vor allem aus Rechtlichem und deeskalierender Gesprächsführung. Ähnlich läuft es bei den ÖBB, wo auf ein mehrstufiges Ausbildungsprogramm gesetzt wird.

Wird immer sofort gestraft, wenn man keine Maske trägt?

Nein, sagen die Wiener Linien. Man würde zuerst darum ersuchen. Nur, wer sich weigert, müsse zahlen und die Station verlassen. Seit Anfang Juli sei das in 231 Fällen der Fall gewesen. 67.000 Fahrgäste mussten an die Maskenpflicht erinnert werden. Bei den ÖBB werden rund 15 Strafen pro Tag gegen Maskensünder ausgesprochen – das sei weit weniger als noch zu Beginn der Maßnahmen.

Tragen alle Securitys eine Body Cam?

Alle 130 Mitarbeiter der Wiener Linien haben eine. Diese filmen aber nicht immer mit – das muss gegenüber der Person, gegen die vorgegangen wird, erst angekündigt werden. Bei den ÖBB hat jedes Zweierteam eine solche Kamera an der Brust hängen.

Welche Rolle spielt die Polizei dann noch?

In letzter Instanz alarmieren sowohl Mitarbeiter der Wiener Linien als auch der ÖBB die Polizei (so wie das am Samstag der Fall war). Laut Polizei seien solche Einsätze aber die Ausnahme. Zudem verweist die Polizei auf das Recht der Notwehr. Sofern der renitente Fahrgast der Security also einen Kopfstoß versetzt hat, wäre dessen Anhaltung aus rechtlicher Sicht gedeckt. Überprüfen müsse das jetzt aber natürlich ein Gericht. Deshalb hat auch die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras erhalten – sollte es zu einem Strafprozess kommen.