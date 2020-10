Rassismus-Vorwurf gegen Mitarbeiter der Wiener Linien

Was dann passierte, sorgt für Aufregung: Der Mann soll deshalb von den Mitarbeitern in der U-Bahn-Station mehrere Minuten lang auf den Boden gedrückt und an Hals sowie Genick gepackt worden sein. Mehrere Passanten wollten laut angeblicher Augenzeugenberichte einschreiten, seien aber weggeschickt worden. Zudem sollen die Securitys Passanten beim Filmen des Vorfalls gestört haben. Der Mann am Boden soll kaum noch Luft bekommen haben.

Rassismus-Vorwurf

Weil der Mann schwarz ist, fragten sich in den sozialen Medien viele User, ob das auch einem Weißen so passiert wäre und ob der Einsatz - nur wegen eines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes - nicht überzogen gewesen wäre. "Gestern ereignete sich bei der U-Westbahnhof ein Vorfall, der mutmaßliche rassistische Gewalt von Wiener Linien Securities einem schwarzen Mann gegenüber zeigt", schreibt etwa Mireille Ngosso, SPÖ-Politikerin und Mitorganisatorin der Black Lives Matter Proteste in Wien auf Twitter.