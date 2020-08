Nach Shitstorm: Wiener Linien ändern ihre Pläne für Jahreskartenbesitzer-Party

Kritik hagelte es von Öffi-Nützer und ÖVP

Auf Twitter kritisierten vorab einige User, dass es unverantwortlich sei, so viele Menschen an nur einem Wochenende zu einer Veranstaltung einzuladen. Dem schloss sich auch Karl Mahrer, Sicherheitssprecher der ÖVP Wien an, das sei ein "falsches Signal", kommentierte er.

Die Wiener Linien erklärten zunächst, dass "alle Veranstaltungen" den "derzeit gültigen Covid19-Richtlinien" entsprechen würden. Es würden Desinfektionsmittel aufgestellt, Tische und Karten regelmäßig desinfiziert. Die Kellner würden Mund-Nasen-Schutz tragen und zwischen den Tischen gebe es einen Sicherheitsabstand.

Nach anhaltender Kritik ist man nun aber zurückgerudert.