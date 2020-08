Wiener U2 fährt mit Schulbeginn öfter in die Seestadt

Ab Montag, den 7. September 2020, fährt jeder U2-Zug auch während der Nachmittags- und Abendspitze zwischen 13 und 19 Uhr in die Seestadt. Bisher fuhren die Züge der U2 nur an Werktagen von Montag bis Freitag etwa alle drei Minuten zwischen 5 und 8 Uhr die gesamte, knapp 17 Kilometer lange Strecke bis zur U2-Endstation Seestadt. Am Nachmittag fuhren alle Züge bislang nur bis zur Station Aspernstraße, und nur jeder zweite in die Seestadt.

Laut den Wiener Linien gab es viele Anfragen der Kunden, die Intervalle der U2-Züge bis zur Endstation "Seestadt" zu erhöhen. Diese seien per Telefon, Mail und soziale Kanäle eingegangen.

"Die Wiener Linien reagieren damit auf die massiven Baufortschritte in der Seestadt und den immer mehr werdenden Fahrgästen. In unserer Klimamusterstadt attraktivieren wir das Öffi-Angebot laufend. Von der Seestadt bis zum Karlsplatz dauert es mit der U2 gerade einmal 30 Minuten, das ist einzigartig", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).